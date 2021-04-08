На выборы в Госдуму от Москвы может пойти космонавт Романенко

Кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу Москвы может стать депутат от "Единой России", космонавт Роман Романенко.

В этом же округе будет баллотироваться сотрудница "Городских проектов" Максима Каца Анастасия Брюханова. Как говорят эксперты, уровень конкуренции в этом округе заметно повысится, если в нем захочет выдвинуться исключенная из ОНК правозащитница Марина Литвинович.

Сегодня известны уже 13 из 15 потенциальных кандидатов от власти в столичных округах. В одном из двух оставшихся, Ленинградском, намерена выдвигаться депутат от "Справедливой России" Галина Хованская, против которой в 2016 году власть своих кандидатов не выставляла, пишет "Коммерсант".