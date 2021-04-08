Песков: Путин использует видеосвязь от американского сервиса Poly

Российский президент Владимир Путин использует для видеосвязи сервис Poly.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это "полностью закрытый контур".

Представитель Poly Ирина Волкова сообщила, что сервис пока не планирует прекращать сотрудничество с российскими госорганами, сообщают "Открытые медиа".

Ранее Песков заявил, что Администрация президента не пользуется сервисом, для видеоконференций Кремль располагает закрытыми каналами связи.

Напомним, Zoom запретила своим дистрибьюторам предоставлять программу российским госучреждениям (в том числе на территории СНГ), опасаясь санкций со стороны администрации США за сотрудничество с Россией.