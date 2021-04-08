08 Апреля 2021
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Число персональных банкротств увеличилось на 81,5%

По итогам января-марта текущего года в России сохраняется тенденция роста персональных банкротств.

По данным Федресурса, за три первых месяца банкротами признаны 40,57 тыс. россиян —на 81,5% больше, чем за тот же период прошлого года.  На первом месте по количеству банкротств - Москва (2,22 тыс.). Далее идет Московская область. Замыкает тройку Краснодарский край.

В противовес личным судебным банкротствам корпоративные продолжают снижаться. Так, за три месяца этого года несостоятельными были признаны 2,39 тыс. юридических лиц, что на 8,1% меньше аналогичного периода прошлого года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, бесплатная внесудебная процедура банкротства, которую россиянам пообещали Путин и Мишустин, может быть применена, по оценкам Минэкономразвития, в отношении порядка 200 тыс. граждан, сообщил замминистра экономического развития России Илья Торосов. Но эта цифра включает в себя всех, кто потенциально может претендовать на "помощь" в банкротстве.

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Число персональных банкротств увеличилось на 81,5%

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Теги: банкротство, финансы, россияне



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