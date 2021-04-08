США в очередной раз призвали освободить Навального

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила о беспокойстве властей США из-за здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Она призвала российские власти немедленно освободить политика. "Пока он в тюрьме, правительство России отвечает за его здоровье и благополучие",— заявила Псаки. По ее словам, Вашингтон считает заключение Навального политически мотивированным и требуют его немедленного освобождения.

Тем временем, врачи исправительной колонии, в которой отбывает наказание оппозиционер, сообщили ему, что обнаружили две грыжи.