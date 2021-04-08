СНБО Украины исключил возвращение Донбасса силой

Киев не собирается вернуть силой оккупированные территории ДНР и ЛНР.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, страна готова защитить себя от любого нападения. По его словам, дальнейшая эскалация конфликта будет связана с действиями российского президента Владимира Путина.

"Вопрос войны зависит только от Путина. Путину не жаль людей, и это проблема",— сказал Данилов, передает Reuters.

Добровольцы из разных стран, в основном из России, помогут ДНР в случае нападения Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, по этой причине необходимости во всеобщей мобилизации в ДНР нет.

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