Американские власти могут назначить спецпредставителя для переговоров по "Северному потоку-2"

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя для ведения переговоров о строительстве трубопровода "Северный поток-2", сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По предварительным данным, спецпредставитель должен остановить проект. Эта должность предложена Амосу Хокстейну, который занимал пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации экс-президента Барака Обамы.

Ранее в компании-оператора Nord Stream 2 AG сообщили, что неопознанная подводная лодка, появившаяся 28 марта в зоне прокладки "Северного потока-2", могла повредить судно-укладчик "Фортуна" и газопровод.

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