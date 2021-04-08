08 Апреля 2021
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навальный, суд, камера, фбк (2019) | Фото:pbs.twimg.com/media/DKFSNU1XoAEPRNe.jpg

Врачи нашли у Навального две грыжи

Врачи исправительной колонии в городе Покрове, в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей навальный, сообщили ему, что обнаружили две грыжи.

Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова. При этом Навальному огласили диагноз, однако не дали медицинское заключение или снимок МРТ.

По словам невролога со стороны защиты, текущее лечение в колонии неэффективно. Лечение диклофенаком и никотиновой кислотой, на котором настаивает фельдшер колонии, "может привести к ухудшению состояния". Оппозиционер отказывается от этих лекарств, сообщает телеканал "Дождь".

Напомним, 5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведен в медико-санитарную часть – у осужденного во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

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Врачи нашли у Навального две грыжи

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Теги: Навальный, колония



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