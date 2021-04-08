В ВОЗ допустили возможность связи вакцинации AstraZeneca с тромбозом

Причинно-следственная связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca от COVID-19 и образованием тромбов "возможна, но не подтверждена".

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Всемирный консультативный комитет ВОЗ настоял на необходимости специализированных исследований, сообщает Reuters.

Ранее многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Корпорация заверила в том, что ее вакцина безопасна. Европейское агентство лекарственных средств, Британский медицинский регулятор и нидерландский центр побочных эффектов Lareb тоже не нашли связи с образованием тромбов. Однако норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина вызывает тромбы.