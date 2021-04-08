Недельная инфляция в России составила 0,2%

Инфляция в России с 30 марта по 5 апреля составила 0,2%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, данный показатель сохраняется третью неделю подряд. При этом с начала 2021 года цены в России выросли на 2,2%.

Наибольший рост цен за неделю произошел на яйца и ряд овощей, маргарин и гречневую крупу, баранину и, говядину и шоколадные конфеты и прочие продукты.

Подешевели помидоры, огурцы, яблоки и пшено.

В Минэкономразвития заявили, что пик годовой инфляции в России пришелся на март.

В документе ведомства говорится, что в апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6% в месячном выражении и до 5,5–5,6% — в годовом.

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