Начальник следственного управления УМВД в Симферополе задержан за взятку

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, сотрудник был задержан 5 апреля при получении 7,5 млн руб. Предприниматель через знакомых вышел на начальника следственного управления с просьбой прекратить следственные действия в его отношении.

Следствие готовится ходатайствовать суд об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, бывший высокопоставленный чиновник на Ямале арестован по делу о коррупции - следственный комитет предъявил обвинение в получении особо крупной взятки экс-директору регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также обвинение предъявлено генеральному директору ООО "Реском-Тюмень" - его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, он также взят под стражу.