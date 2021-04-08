08 Апреля 2021
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ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

Начальник следственного управления УМВД в Симферополе задержан за взятку

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, сотрудник был задержан 5 апреля при получении 7,5 млн руб. Предприниматель через знакомых вышел на начальника следственного управления с просьбой прекратить следственные действия в его отношении.

Следствие готовится ходатайствовать суд об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, бывший высокопоставленный чиновник на Ямале арестован по делу о коррупции - следственный комитет предъявил обвинение в получении особо крупной взятки экс-директору регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также обвинение предъявлено генеральному директору ООО "Реском-Тюмень" - его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, он также взят под стражу.

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Начальник следственного управления УМВД в Симферополе задержан за взятку

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Теги: УМВД, полиция, взятка



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