08 Апреля 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Российский рынок ипотеки вырос на 44% по итогам первого квартала

В России объем выданных в первом квартале текущего года ипотеки на 44% больше прошлогоднего аналогичного периода в денежном выражении и на 26% — в количественном.

Как считает вице-премьер Марат Хуснуллин, спрос на ипотеку среди граждан не снижается, а растет. Он сослался на данные ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG. За первые три месяца 2021 года в России было выдано 418 тыс. жилищных кредитов на 1,17 трлн руб., сообщает ТАСС.

До 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в целом регулятор считает продление льготной ипотеки по всей стране вредным, но не исключает продолжения программы в 24 регионах.

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Российский рынок ипотеки вырос на 44% по итогам первого квартала

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Теги: ипотека, займ, кредит



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Ранее 25.03.2021 12:57 Мск Решение о продлении ипотеки в российских регионах будет принято до 1 июля - Хуснуллин

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