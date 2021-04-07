Тоболяка будут судить за "минирование" администрации президента

Жителя Тобольска будут судить за ложное сообщение о минировании администрации президента РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тобольского городского суда.

Дело в отношении молодого человека 2001 года рождения возбуждено по статье 207 УК РФ. По версии следствия, 20 декабря прошлого года, около полуночи, находясь на улице Горького в подгорном Тобольске, мужчина позвонил с мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента РФ (Москва, улица Ильинка, 23) и сообщил оператору о готовящемся взрыве.

Позже выяснилось, что сообщение было ложным, а звонок был совершен мужчиной в пьяном состоянии из хулиганских побуждений.