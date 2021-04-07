08 Апреля 2021
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аэс, лаборатория, инженер, радиация, манипулятор (2004) | Фото: Накануне.ru

Патрушев не исключил, что США разрабатывают биологическое оружие

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что не исключает, что в подконтрольных США лабораториях в разных странах мира разрабатывается биологическое оружие.

По словам политика, в мире "как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США".

"Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах. Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - заявил он.

На вопрос, хочет ли он тем самым сказать, что там американцы разрабатывают биологическое оружие, Патрушев заявил: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".

Российские власти намерены работать с партнерами, в первую очередь на постсоветском пространстве. Заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности.

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Патрушев не исключил, что США разрабатывают биологическое оружие

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Теги: Николай Патрушев, биологическое оружие, США, лаборатории



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