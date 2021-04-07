Голодающий Навальный пожаловался, что в колонии ему подбрасывают конфеты

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который ранее объявил голодовку, сообщил в своем Instagram, что ему подбрасывают конфеты, передает корреспондент Накануне.RU.

"Знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки? Проверять карманы. В них подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка? С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты", - заявил он.

По словам оппозиционера, власти хотят дискредитировать голодовку и высмеять ее. Политик также сообщил, что не заходит на кухню без сотрудника с включенным видеорегистратором.

"Попить можно только на кухне. Я захожу, пью из "бачка для питьевой воды", меня в этот момент снимают, я выхожу. И ни к каким сумкам не подхожу один", - заявил он.

Также оппозиционер пересказал разговор с адвокатами: ему сообщили, что обычно к голодающему подсаживают человека, который жарит и ест курицу при протестующем.

"Я смеюсь: не, это слишком, да и невозможно у нас в принципе. На кухне готовить запрещено и не на чем. Только чайник есть. А курица вообще под тотальным запретом. Ее ни купить, ни в передаче получить нельзя. И что вы думаете? Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный "дневальный" и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и еще что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация!", - прокомментировал Навальный.

Напомним, 5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведен в медико-санитарную часть – у осужденного во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.