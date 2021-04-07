В Челябинске неизвестные "заминировали" аэропорт

Сегодня вечером в Челябинске поступила информация о минировании аэропорта им. И. В. Курчатова. Сотрудники и пассажиры - порядка 200 человек, были эвакуированы из терминала внутренних авиалиний на привокзальную площадь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, информация о минировании не подтвердилась. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Сообщение о бомбе было отправлено по электронной почте.

Отметим, что ранее волна лжеминирований прокатилась по Перми, Тюмени и Сургуту. Злоумышленники также информировали правоохранителей о взрывных устройствах через электронную почту.