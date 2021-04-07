Патрушев заявил, что в Кремле не ждут извинений от Байдена за оскорбление Путина

В Кремле не ждут извинений от американской стороны за слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ" .

На вопрос журналиста, ждет ли Россия извинений, Патрушев ответил однозначно: "нет" и подчеркнул, что американцы не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах.

"Еще Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так. Я бы назвал это синдромом Хиросимы. Ведь США сбросили атомные бомбы на Японию совершенно без надобности, хотя прекрасно знали о том, что Красная армия начинает боевые действия против японской группировки в Маньчжурии, знали, что Токио готов капитулировать. А японцам, да и всему миру уже три четверти века твердят, что атомные удары были неизбежны. Даже выставляют это как некое наказание свыше. Помните, как Обама сказал в своей речи на траурном мероприятии в Хиросиме? "Смерть упала с небес". А то, что эта смерть упала с американского самолета по приказу американского президента, сказать не захотел. На наших глазах идет переписывание истории. Неудивительно, что японские дети уже плохо представляют, какая страна уничтожила Хиросиму и Нагасаки. Кто-то вообще думает, что СССР", - высказался он.

Патрушев заявил, что оценивая перспективы российско-американского диалога сегодня, нужно трезво смотреть на вещи. Политик отметил, что для американского истеблишмента отношения с Россией не являются определяющими. Россия рассматривается исключительно через призму внутриполитической борьбы.

"А если учесть беспрецедентно тяжелый характер внутренней ситуации в США сегодня, то прогнозы дальнейшего развития отношений трудно назвать обнадеживающими. Тем не менее, как я уже сказал, мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность", - высказался он.

Напомним, президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". В свою очередь американская сторона не поддержала предложение президента России. В МИД РФ подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях.