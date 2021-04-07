07 Апреля 2021
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Вырубки леса под стройку логопарка в Калининском микрорайоне Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

"Это война и захват!" Екатеринбуржцы "схлестнулись" с застройщиком логопарка

В Екатеринбурге продолжает расти недовольство жителей из-за строительства логопарка за озером Шарташ. После того, как сегодня продолжились вырубки леса на территории, относящейся к Шарташскому лесопарку, группа возмущенных жителей вышла, чтобы помешать гибели деревьев в природоохранной зоне. Охранники хотели удалить с территории людей, но в итоге на переговоры приехал представитель застройщика. Журналисты Накануне.RU наблюдали за происходящим.

Основные претензии пришедших сводятся к нескольким пунктам:

  1. Жители не понимают, почему не было общественных слушаний перед тем, как принимать решение о строительстве парка.
  2. На публичной кадастровой карте земли обозначены как предназначенные для сельскохозяйственного использования, что противоречит целям строительства.
  3. Происходит гибель деревьев, относящихся к Шарташскому лесопарку.
  4. Огромное число фур логопарка ухудшат экологию.

Вырубки леса под стройку логопарка в Калининском микрорайоне Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

К тому же ранее из бюджета были выделены средства на благоустройства лесопарка, однако вместо преобразования его уничтожают.

"Почему не советовались с общественностью? Просим губернатора и мэра обратить на это внимание. Я считаю, что это война и захват территорий, на которых мы проживаем! Это незаконно. Мы требуем исполнения требований граждан. У нас хорошая вода и неплохой воздух. Мы гуляем тут с детьми. У нас проходит тут "Майская прогулка"", - негодует житель Сергей.

Рядом с местом вырубки, совсем как в анекдоте, висит табличка, на которой сказано, что на этой территории запрещен проезд спецтехники и стоянка и мойка машин вне отведенных мест, а также загрязнение среды.

Шарташский лесной парк(2021)|Фото: Накануне.RU

Активистка Елена считает, что при строительстве логопарка возможны махинации и мошенничество из-за баснословно заниженной стоимости земли в кадастре.

"К этой стройке много вопросов. Кадастровая стоимость земель выходит в 200 руб. за сотку. У нас есть подозрения, что все тут не так чисто, как преподносится. Земли на публичной кадастровой карте обозначаются как земли сельскохозяйственного назначения. Но тут все иначе. Непонятно, был ли заявлен аукцион? Также возникает вопрос - как власти Екатеринбурга решают внести изменения в генеральный план города. Что у на, так легко взять и внести изменения? Генплан принимала городская дума", - возмущается девушка.

Вырубки леса под стройку логопарка в Калининском микрорайоне Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

Группа недовольных вызвала на место полицию для того, чтобы остановить вырубку. Но на вызов правоохранители не приехали. Зато на место приехали представители застройщика. Сотрудник ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" Андрей отметил, что все разрешающие документы есть на сайте мэрии Екатеринбурга.

"В регионе у вас нет рабочих мест. А то, что потом сюда кто-то из ваших родных устроится начальником, так это ничего? Участок был куплен у компании УГМК. Вся направленность работы идет на то, чтобы всем вам было хорошо и были новые рабочие места, чтобы в этом логистическом парке размещались автофуры", - сказал мужчина недовольным.

Местные жители, выступающие против вырубки леса под стройку логопарка в Калининском микрорайоне Екатеринбурга(2021)|Фото: Накануне.RU

Затем же стал записывать все проблемы, обозначенные людьми, в блокнот. Но работы все равно продолжились. На месте активно ездит экскаватор.

Однако жители не унывают. Они создали петицию на сайте Change.org, в которой требуют остановить стройку торгово-логистического центра "Уральский" рядом с озером Шарташ. За сутки под этой петицией подписались 619 человек. Документ адресован губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга нашему агентству заявили, что данный участок земли находится в частной собственности. "Земельный участок, на котором планируется строительство, находится в частной собственности. По имеющейся информации, он был выделен под строительство более 15 лет назад. Проводились ли тогда общественные слушания, пока неизвестно", - заключили в администрации.

Накануне.RU будет следить за происходящим.

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"Это война и захват!" Екатеринбуржцы "схлестнулись" с застройщиком логопарка

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Теги: Шарташ, протест, логопарк



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