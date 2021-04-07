Пушилин: Донбассу при нападении Украины помогут добровольцы из разных стран

Добровольцы из разных стран, в основном из России, помогут ДНР в случае нападения Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, по этой причине необходимости во всеобщей мобилизации в ДНР нет. При этом он констатировал, что ситуация на линии разграничения ухудшается, а количество украинских обстрелов увеличивается. Так, в первом квартале число обстрелов выросла вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 года. Скопление большого количества техники и личного состава украинской армии свидетельствует о готовности Киева к военному нападению. ДНР старается сделать все возможное, чтобы найти дипломатическое решение, но в случае военной агрессии готова дать отпор.

Он обратил внимание на то, что украинская сторона превратила переговорный процесс в вакханалию. Донбассу же невыгодно выходить из Минского процесса, так как это надежда на мирное решение. Но многое зависит от Украины.

"Украина обязана выполнить соглашения. Выполнит – будет один вариант развития событий, не выполнит – мы тоже знаем, что делать. Но говорить об этом пока не можем", - сказал Пушилин.

Также глава ДНР поздравил жителей с 7-й годовщиной провозглашения республики. Он отметил, что никто и никогда не заставит Донбасс отказаться от памяти, культуры, традиций предков. И выразил уверенность, что Донбасс, как и Крым, вернется в Россию.

Напомним, ДНР была провозглашена 7 апреля 2014 года после того, как днем ранее после очередного массового митинга народ занял здание Донецкой ОГА.