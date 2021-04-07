07 Апреля 2021
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Екатеринбургский зоопарк (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский зоопарк просит 70 миллионов на новые клетки ради комфорта животных

Депутаты Екатеринбургской городской думы провели заседание комиссии по местному самоуправлению в зоопарке.  Политики провели своеобразное инспектирование условий жизни питомцев. Затем же поглубже углубились в проблемы учреждения . Корреспондент Накануне.RU прогулялся с народными избранниками.

Встреча началась с прогулки по павильонам, где живут дикие звери. Депутаты полюбовались птицей марабу, ловко щелкающей клювом, подивились ловкости гиббонов, молниеносно перемещающихся по вольерам.

Отдельно запомнилась одна из огромных обезьян, которая прыгнула на депутатов.  Однако, стекло между животным и политиками спасло их. Тем не менее часть из них боязно отшатнулась.

Екатеринбургский зоопарк(2021)|Фото: Накануне.RU

Также посетителям были показаны трубкозубы, которых нет в зоопарках соседних крупных городов (Челябинске, Тюмени и Перми). Животные занесены в красную книгу. Особей в природе почти не осталось. Правда, сами трубкозубы, по всей видимости, полностью равнодушны к политике: они просто спали, периодически переворачиваясь с бока на бок.

 Потешили публику и краснокнижные венценосные журавли.  Величественные птицы умеют танцевать перед своими самками в брачный сезон. Также активно присматривались друг к другу местные гиены, но приступать к брачным играм в соответствующий интимный сезон не стали.  

В основном звери проявили холодное равнодушие к заслуженным депутатам. Но те не стали отвечать тем же, несмотря на фразу Аристотеля, что человек есть "животное политическое". 

Депутаты городской думы в Екатеринбургском зоопарке(2021)|Фото: Накануне.RU

Между тем, екатеринбургский депутат Константин Киселев, здоровавшийся с животными, первым делом решил спросить, сколько нужно денег для того, чтобы покрыть расходы зоопарка .

Директор зоопарка Светлана Прилепина сказала, что белым медведям и амурским тиграм, содержавшимся в учреждении, нужны новые вольеры.  Для этого необходимы 70 миллионов рублей.

По проекту, в новых вольерах для белых медведей открытые помещения станут больше на 22 квадратных метра, а внутренние , – на 3,7 метра. Появится два дополнительных бассейна, а наблюдать за животными можно будет сразу с трех точек – с земли, из-под воды и сверху. Чтобы не нервировать полярных косолапых , наблюдательные точки будут замаскированы под расщелины во льду.

Екатеринбургский зоопарк(2021)|Фото: Накануне.RU

"Цена проекта для медведей 35 миллионов рублей. По вольеру для амурских тигров эскизный проект еще в работе. Его стоимость 25-28 миллионов. Наши медведи и тигры хорошо содержатся в приспособленных помещениях, построенных в советский период по старым нормам. До новых норм мы немного не дотягиваем. К 1 января 2022 года нужно уже им соответствовать. И в такой ситуации оказались все зоопарки России. Сегодня в правительстве России решается вопрос о переносе крайнего срока, когда зоопарки уже должны соответствовать нормам", - добавила управленец.

Напоследок, депутат Виктор Сомиков спросил, какую бы площадку хотела директор для переезда зоопарка.

Светлана Прилепина сказала, что было бы здорово, если бы вторая площадка была бы на Каменных палатках.

Между тем, пока переезд зоопарка не планируется.

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Екатеринбургский зоопарк просит 70 миллионов на новые клетки ради комфорта животных

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Теги: зоопарк, Константин Киселев, Екатеринбург. ЕГД



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