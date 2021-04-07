07 Апреля 2021
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Общество Москва
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Суд выписал "Радио Свобода"* штрафов на 70 миллионов рублей за отсутствие маркировки "СМИ-иноагент"

Тверской районный суд отказал ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (* ООО "РСЕ/РС" – зарубежное СМИ, включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в удовлетворении жалоб на штрафы за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента.

Ранее решение по 10 постановлениям на юрлицо и 10 постановлениям на имя гендиректора компании вынес мировой судья по представлению Роскомнадзора. Общая сумма штрафов по этим постановлениям составляет 5,5 млн руб., компания и ее руководитель обязаны оплатить ее в течение 60 дней.

Всего Роскомнадзор составил в отношении этого СМИ 390 протоколов об административном нарушении, суд рассмотрел 260 протоколов и выписал по ним штрафы на 71,5 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В РКН также напомнили, что ведомство может ограничить доступ к интернет-ресурсу иностранного СМИ-иноагента, который суд привлек к административной ответственности за отсутствие маркировки.

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Суд выписал "Радио Свобода"* штрафов на 70 миллионов рублей за отсутствие маркировки "СМИ-иноагент"

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Теги: сми-иноагент, штраф, роскомнадзор



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