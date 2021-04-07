07 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Елена Литвинова (2021) | Фото: Елена Литвинова

Активистку, протестующую против действий "Маяка" при сносе ПРОМЭКТ в Екатеринбурге, вызвали в прокуратуру за оскорбление Конькова

Жительницу дома на Красноармейской, 78,а, что соседствует со стройплощадкой, где сносят ПРОМЭКТ, вызвали в прокуратуру за оскорбления в адрес главы корпорации "Маяк" Владимира Конькова. Об этом Накануне.RU рассказала сама пенсионерка.

Елена Литвинова является членом Совета дома, а также активно выступает против сноса исторического здания и дальнейших планов подрядчика. С корпорацией "Маяк" и ее учредителем, по словам активистки, жители дома знакомы еще с 2000 г., когда по их словам, застройщик "отжал" часть внутридворовой территории под строительство личного гаража, а также якобы подделал подписи жильцов соседних домов для строительства 9-этажного кирпичного офисного здания, примыкающего к Красноармейской, 78а. Изначально на этом месте корпорация обещала возвести 6-этажный жилой дом.

Свое недовольство трещинами по стенам и трясущимися шкафами с посудой из-за сноса ПРОМЭКТа женщина изливала в сеть, ведя в Facebook группу "Дом на Сенной площади". В большинстве случаев пенсионерка называла Конькова некомпетентным, а компанию обвиняла в незаконных действиях, а иногда и не логичных действиях. Некоторые из этих высказываний оскорбили представителей "Маяка", из-за чего женщину и вызвали в прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга.

"Он собирается НАКАЗЫВАТЬ меня рублем!!! Сначала пусть сделанные им разрушения моего дома ликвидирует!!!, – заявляет Литвинова. – Написала, что вину не признаю. По этой статье предусматривается штраф от 5 до 10 тыс. Но у меня пенсия 10 тыс. – я малоимущая. Значит мне могут выписать минимальный штраф – 2,5 тыс.".

Как сообщила Накануне.RU пенсионерка, ей вменяют ч.2 ст.5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Никаких требований женщине не выдвинули: ни публичных извинений, ни денежной компенсации от нее не ждут. Судебные разбирательства пообещали провести уже в этом месяце. Там, по ее мнению, от нее и потребуют публично извиниться перед Коньковым. На данный момент Елена Литвинова уже нашла юриста, который будет представлять ее интересы.

Получить комментарий представителей "Маяка" на момент публикации не удалось.

Напомним, что жители дома №78а по улице Красноармейской в Екатеринбурге раскритиковали заявления представителей "Маяка", осуществляющего снос здания ПРОМЭКТа по соседству. Жильцов возмутили обвинения в вымогательстве в их адрес, о которых рассказал вице-президент корпорации Олег Мошкарев.

Позже жильцы снова пожаловались на последствия демонтажа. К трещинам в доме и качающейся люстре прибавилась строительная пыль, от которой не спасают даже закрытые окна. На жалобу екатеринбуржцев отреагировали представители подрядчика, прибыв на место для проверки.

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Активистку, протестующую против действий "Маяка" при сносе ПРОМЭКТ в Екатеринбурге, вызвали в прокуратуру за оскорбление Конькова

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Теги: ПРОМЭКТ, Литвинова, оскорбление, Коньков, "Маяк"



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