07 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС выявило нарушения в закупках по ремонту дорог в Челябинске

УФАС выявило нарушения при проведении конкурсов на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчик – комитет дорожного хозяйства города. Начальная цена двух контрактов суммарно 287 млн руб. В УФАС поступила жалоба от АО "ДСУ-5".

Антимонопольный орган выявил нарушения относительно определения порядка оценки заявок по показателю нестоимостного критерия - наличие у участника закупки производственных мощностей. Так, отсутствует информация относительно определения лучших условий исполнения контракта по данному показателю.

Должностное лицо заказчика привлекут к административной ответственности.

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УФАС выявило нарушения в закупках по ремонту дорог в Челябинске

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Теги: ремонт дорог, УФАС, закупки, нарушения,



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