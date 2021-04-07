В России производство вакцины немного превышает число желающих привиться – Путин

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России. По его словам, сейчас производство "раскручивается", а число желающих привиться пока не включает абсолютно всех граждан, так что есть возможность помогать другим странам.

Во время переговоров с президентом России премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Путина за поставку первой партии вакцины.

"Это символическая партия, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, в деле она доказала свою эффективность. Пока придет только 15 тыс. доз, мы нуждаемся более чем в миллионе доз", - сообщил Пашинян.

"У нас производство раскручивается. Речь о достаточно большом объеме, я думаю, что решим эту проблему, - пообещал Путин. - Не в ущерб российских граждан – объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны. Не все сразу хотят прививаться, есть небольшой перевес предложения, но одновременно и объемы производства растут".