07 Апреля 2021
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Пункт вакцинации от коронавируса в ЯНАО (2021) | Фото: Правительство ЯНАО

В России производство вакцины немного превышает число желающих привиться – Путин

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с производством вакцин от коронавируса в России. По его словам, сейчас производство "раскручивается", а число желающих привиться пока не включает абсолютно всех граждан, так что есть возможность помогать другим странам.

Во время переговоров с президентом России премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Путина за поставку первой партии вакцины.

 "Это символическая партия, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, в деле она доказала свою эффективность. Пока придет только 15 тыс. доз, мы нуждаемся более чем в миллионе доз", - сообщил Пашинян.

"У нас производство раскручивается. Речь о достаточно большом объеме, я думаю, что решим эту проблему, - пообещал Путин. - Не в ущерб российских граждан – объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны. Не все сразу хотят прививаться, есть небольшой перевес предложения, но одновременно и объемы производства растут".

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В России производство вакцины немного превышает число желающих привиться – Путин

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Теги: вакцина от коронавируса, никол пашинян, владимир путин



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