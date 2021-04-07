07 Апреля 2021
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Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении

Владимир Путин сегодня проводит официальные переговоры в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Основной, но не единственной темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе.

"Хочу отметить Ваш личный вклад в стабилизацию ситуации в нашем регионе. Но есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован – это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Все они должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Очень важно, что здесь нет у нас разночтений", - заявил Пашинян российскому президенту и добавил, что "проблема урегулирования конфликта не решена, надо обсудить наши взгляды на будущее".

Еще одной темой на переговорах стало экономическое сотрудничество. Пашинян предложил обсудить стратегические инвестиции, в том числе возможность строительства в Армении новой атомной электростанции.

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Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении

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Теги: никол пашинян, владимир путин, переговоры, аэс, армения, конфликт в карабахе



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