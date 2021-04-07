Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении

Владимир Путин сегодня проводит официальные переговоры в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Основной, но не единственной темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе.

"Хочу отметить Ваш личный вклад в стабилизацию ситуации в нашем регионе. Но есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован – это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Все они должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Очень важно, что здесь нет у нас разночтений", - заявил Пашинян российскому президенту и добавил, что "проблема урегулирования конфликта не решена, надо обсудить наши взгляды на будущее".

Еще одной темой на переговорах стало экономическое сотрудничество. Пашинян предложил обсудить стратегические инвестиции, в том числе возможность строительства в Армении новой атомной электростанции.