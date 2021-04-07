Путин принял отставку главы Тывы Шолбана Кара-оола

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол подал в отставку по собственному желанию. Своим указом Владимир Путин сегодня освободил его от занимаемой должности, сообщается на сайте Кремля.

Одновременно врио главы региона зазначен Владислав Ховалыг. В 2008-2018 гг. он занимал пост мэра столицы республики – города Кызыл, с 2018 года возглавляет АО "Тываэнергосбыт".

Президент России перед назначением врио провел с Ховалыгом переговоры в видеоформате.

"Я пока не знаю всей информации. Если Вы окажете мне доверие, мне надо будет недели полторы, чтобы все изучить", - отметил Ховалыг.

"Вы человек очень опытный, ситуацию в республике знаете досконально, детально. Да, последние два года Вы работаете в большой энергетике, знаете регион и с этой стороны. Но надо конечно входить в курс дела прямо сейчас, немедленно. Вопросов много в республике, но они носят в значительной степени объективный характер. Ими надо заниматься. Давайте, приступайте к работе", - напутствовал его Путин.