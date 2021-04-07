07 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
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На Урале пьяный отец до смерти избил маленького сына, который слишком громко плакал

23-летний житель уральского города Туринск обвиняется в убийстве собственного маленького сына.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, все случилось вечером 5 апреля в квартире дома по улице Путейцев: пьяный отец нанес несколько ударов руками по голове своему сыну, родившемуся в январе 2021 года. Как выяснили в СКР, поводом для избиения стало то, что мужчину раздражал плач ребенка, а успокоить малыша он никак не мог.

В момент трагедии мать - сожительница обвиняемого - на некоторое время отлучилась из дома, уйдя к своей знакомой. Когда женщина вернулась, она заметила, что мальчик ведет себя необычно - не плачет, а тяжело дышит и хрипит. Также она заметила странности в поведении гражданского мужа, в связи с чем решила переночевать у своей сестры.

Уже когда она находилась у родственницы, состояние ребенка резко ухудшилось. В срочном порядке была вызвана "скорая помощь". Избитый младенец был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось - он скончался в результате черепно-мозговой травмы.

Ударивший мальчика горе-отец задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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На Урале пьяный отец до смерти избил маленького сына, который слишком громко плакал

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Теги: Туринск, ребенок, избил, дело, СКР



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