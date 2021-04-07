Алексей Текслер выступил с инициативой изменить Устав Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой внести изменение в Устав Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Изменения разработаны в связи с принятыми поправками в Конституцию РФ. Предлагается установит для высшего должностного лица требования о постоянном проживании в Российской Федерации.

Законопроект внесен в Законодательное собрание Челябинской области и будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании.