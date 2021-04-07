Песков об ограничениях Zoom: Cвято место пусто не бывает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг запрета сервиса для видеоконференций Zoom на продажу услуг российским госучреждениям.

"Надо переходить на альтернативы. Свято место пусто не бывает, будут покупать другие услуги, в этом особо ничего страшного нет", - сказал он.

При этом Песков признал, что отечественным операторам аналогичных платформ нужно будет "хорошо поработать", чтобы доделать свои сервисы.

Также пресс-секретарь сообщил, что Администрация президента не пользуется сервисом, для видеоконференций Кремль располагает закрытыми каналами связи, передает РИА Новости.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Zoom запретила своим дистрибьюторам предоставлять программу российским госучреждениям (в том числе на территории СНГ), опасаясь санкций со стороны администрации США за сотрудничество с Россией. В России от этого ограничения могут пострадать в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали сервис для дистанционного обучения.

В компании Zoom Video Communications (владеет одноименным видеосервисом) пока не могут прокомментировать ситуацию, там собираются провести проверку.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничение доступа к сервису видеоконференций Zoom для российских госучреждений не отразится на работе школ.