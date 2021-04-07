"На посту мэра мне приходилось идти на компромиссы с правящей партией" – экс-глава Якутска

Экс-глава Якутска Сардана Авксентьева высказалась по поводу прошедших выборов главы города, предстоящей думской кампании, разногласий с "Единой Россией", неприемлемости политического радикализма – все это явно с прицелом на то, чтобы назвать имя движения, которое она собирается поддержать.

В своем Instagram Авксентьева назвала прошедшие выборы мэра Якутска "традиционно острыми". "Якутск - один из самых образованных городов страны, и мэра он выбрал образованного, с опытом. И партийность тут вторична – от нее не будет зависеть освещение на улицах и своевременный вывоз мусора. Я вообще считаю, что эти два понятия надо разделять – "Единую Россию" как партию с идеологией замораживания статус-кво и конкретных людей внутри нее, среди которых есть профессионалы, честные люди", - написала Авксентьева про своего бывшего зама Евгения Григорьева ("единоросса").

Но на выборах в Госдуму политик не собирается придерживаться этого разделения, которое сама только что и ввела. "Впереди выборы в парламент страны. И вот тут партийность кандидатов точно будет иметь значение. Сегодня мы еще раз четко увидели, что нет политической силы, которая действительно выражает интересы простых людей", - говорит экс-мэр.

"Я, как и большинство из вас, не являюсь членом или сторонником "Единой России", - напомнила Авксентьева. - Да, на посту мэра мне приходилось в интересах города идти на компромиссы с правящей партией, нужна была площадка для согласования позиций с "единороссами" в городской думе. Но я больше не мэр, я свободна. Многие мои высказывания и поступки выглядят оппозиционно - я привыкла открыто выражать свое мнение и спокойно относиться к тому, что могу наступить кому-то на хвост. Но я не поддерживаю радикальную оппозицию. Как историку, мне известно - радикализм, как любая крайность и нетерпимость, к хорошему не приводит".

"Поэтому я по-прежнему ПРОТИВ засилья "Единой России" и олигархов. Я ЗА настоящую демократию и за новую Россию", - завершила свой пост Авксентьева.

Ранее появлялись слухи о том, что экс-мэр ведет переговоры с различными партиями о своем выдвижении в депутаты Госдумы.