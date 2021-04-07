Кудрин признал провал идеи об удвоении ВВП за десять лет

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин признал провал плана по удвоению ВВП за десять лет.

Он вспомнил, что такая задача ставилась перед правительством в его бытность вице-премьером. "Конечно, за 10 лет не удалось это выполнить, но хочу вам доложить, что в 2018 году ВВП России удвоился к величине 1999 года. То есть хоть и с опозданием, экономика растет. Сейчас, если говорить о последнем десятилетии, это период с низкими темпами экономического роста", - заявил Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности аудиторов.

По мнению Кудрина, главная проблема стагнация экономики – проводимая государством политика.

"Как я уже неоднократно говорил, я считаю, нужно больше структурных реформ, которые не всегда проводятся. Тем не менее, надеюсь, что новое правительство при пересмотре новых национальных проектов, которые, мы ожидаем, будут только сейчас утверждены, как раз нарастит этот темп преобразований", - заключил глава СП.