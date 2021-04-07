В Югре к очистке улиц городов от снега подключились прокуроры

Проверять качество очистки улиц населённых пунктов Югры от снега взялись прокуроры, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

Прокуроры выйдут на улицы после появления информации о "потопах" в городах округа. Им предстоит оценить также и то, насколько вовремя и в нужном ли объёме уборку снега финансируют местные власти.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова отчитала руководство Сургута за плохую уборку снега.

"Люди используют этот канал не столько для вопросов, связанных с эпидситуацией, настолько устали уже в закрытые двери стучаться, что используют любую возможность сообщить о своей проблеме в сфере ЖКХ. Последние четыре дня была в Сургуте. Вопросы, которые мы неоднократно обсуждали, связанные с уборкой снега, остались на вашей совести. По колено воды. И я не господь Бог, не могу вам сказать, как будут проходить эти дни, как будут чередоваться морозные и не морозные дни. Но угадывать и не надо, надо работать. Организации, которые вы наняли как подрядные для выполнения этой работы, явно не справляются. Ещё раз напоминаю: давайте публично обсудим договор. Не надо заказывать количество уборок, надо заказывать чистые дворы, улицы, тротуары и дороги", - сказала на заседании "антикоронавирусного" штаба 31 марта Комарова.