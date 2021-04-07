Заболевшего коронавирусом Фургала перевели в больницу при "Матросской Тишине"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заразившийся в СИЗО коронавирусом, находится в больнице при изоляторе "Матросская тишина"

Как сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, если состояние Фургала ухудшится, его могут перевести в гражданскую больницу.

Фургал сдал тест на COVID-19 6 апреля, он оказался положительным. Адвокаты экс-губернатора подали в СК ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы.

Ранее Фургал заявил, что считает уголовное дело против себя полностью заказным. По словам бывшего главы региона, у следствия нет никаких доказательств его причастности к преступлениям.