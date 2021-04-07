07 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
фестиваль торнадо погром (2010) | Фото: newsmiass.ru

На Южном Урале суд снова отказал в УДО организатору массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"

Копейский городской суд в очередной раз отказал организатору массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александру Гирю в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания. В колонии он не трудоустроен, инициативы к трудоустройству не проявлял. Изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности не позволяют сделать вывод о его исправлении.

Суд посчитал доводы прокурора обоснованными и в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, Гирь в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Накануне фестиваля у любителей рок-музыки возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью.

Гирь скрывался от органов предварительного следствия и был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.

В сентябре 2018 года Челябинский областной суд признал Александра Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе и приговорил к 6 годам в колонии общего режима. В марте 2019 года Верховный суд РФ оставил приговор в силе, признав его законным и обоснованным.

В сентябре 2020 года осужденный уже подавал на УДО, но суд ему отказал.

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На Южном Урале суд снова отказал в УДО организатору массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"

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Теги: Торнадо, рок-фестиваль, драка, массовые беспорядки, суд, уголовное дело,



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