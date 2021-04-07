Кудрин призвал сократить резервный фонд правительства

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что резервный фонд правительства следует постепенно сокращать. Его раздутость оправдана только для кризисного периода.

За последнее время резервный фонд правительства уже израсходовал почти 2 трлн руб. Кудрин отметил, что из него обычно обеспечивается дофинансирование пересмотренных нацпроектов.

"В правительстве всегда был резервный фонд 200-300 млрд руб. Новое правительство стало пересматривать нацпроекты и получило полномочия по перераспределению средств. Фонд должен постепенно уменьшаться по мере выхода из кризиса", - заметил Кудрин.