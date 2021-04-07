07 Апреля 2021
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство введет новый критерий для определения бедности – Счетная палата

В Госдуме сегодня с отчетом выступал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он не согласился с недовольством оппозиционных депутатов по поводу того, что теперь прожиточный минимум (а следовательно и отнесение к категории бедных) не привязан к стоимости потребительской корзины.

Напомним, в этом году Госдума одобрила проект Минтруда, в котором прожиточный минимум и МРОТ вычисляются в процентах от медианных доходов и медианных зарплат.

По мнению Кудрина, новый метод расчета "вполне рационален, позволяет определять уровень бедности. "То, что он не коррелирует с потребительской корзиной, не является крупным недостатком. Новый закон позволит быстрее повышать ПМ и подтолкнет регионы и федеральный центр к наращиванию зарплат", - сообщил глава Счетной палаты.

Он добавил, что правительство "хочет ввести еще один критерий определения уровня бедности, но мы его еще не видели".

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Правительство введет новый критерий для определения бедности – Счетная палата

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Теги: прожиточный минимум, уровень бедности, алексей кудрин



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