Доходы российских блогеров от рекламы в пандемию выросли почти на 64%

В прошлом году, во время пандемии, легальные доходы от рекламы российских блогеров увеличились почти на 64% по сравнению с 2019 годом, составив более 11 млрд рублей. К таким выводам пришли эксперты международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB).

При этом оборот может быть и больше - объем теневого рынка сравним с белым или превышает его, пишет РБК.

Для исследования были выбраны две платформы — Instagram и YouTube. Эти сервисы считаются самыми популярными в России среди рекламодателей.

Отмечается, что доходы блогеров более чем на треть превысили общую рекламную выручку всех издателей газет и журналов, которую Ассоциация коммуникационных агентств России по итогам 2020 года оценила в 8 млрд рублей.

Напомним, Минцифры предлагает заставить иностранные интернет-компании, такие как Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и TikTok платить НДФЛ за российских блогеров. Последние зарабатывают на рекламе, используя иностранные интернет-платформы, налогов не платят (в большинстве случаев). Соответствующий закон планируется разработать к середине текущего года.

Эксперты говорят, что сложность будет не только в том, чтобы заставить иностранные компании зарегистрироваться в России и платить, но и в том, чтобы определить личность блогера, а также рекламу в его блоге и ее стоимость.