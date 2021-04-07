Андрей Трубецкой на стройплощадке будущего спорткомплекса в Сытомино: Здесь должно появиться такое поселковое ядро

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой лично проинспектировал площадки возведения новых объектов в Сытомино, передает корреспондент Накануне.RU. В ходе рабочей поездки Андрей Трубецкой побывал на двух участках, где запланировано возведение двух новых спортивных объектов.

"Здесь должно появиться такое поселковое ядро: корт крытый, спортивный многофункциональный комплекс и молодежная резиденция. Сегодня был приятно удивлен внешним обликом будущего здания резиденции - очень современный проект, футуристический. А наполнение будет самым современным, чтобы детвора даже самых удаленных поселений могла приобщиться к последним новинкам техники, " - рассказал журналистам Андрей Трубецкой.

Отметим, что в рамках этого комплексного строительства будет построено новое компактное здание поселковой администрации, чтобы здание, которое сегодня занимает администрация, полностью отдать под культурные проекты.

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и ледовый каток со спортивной площадкой появятся в центре Сытомино в этом году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района. Максимальная стоимость создания спортивного комплекса – 50 млн рублей. Средства на приобретение объекта предусмотрены в бюджете Сургутского района на 2021 год. Объект площадью почти 700 квадратных метров будет включать в себя универсальный игровой зал, тренажёрный зал, набор административных, технических и прочих помещений спортивного комплекса.

Ледовый каток со спортивной площадкой обойдется бюджету района в 25 млн рублей. Средства на приобретение объекта предусмотрены в бюджете Сургутского района на 2021 год. Площадь составит 720 кв.м. Единая пропускная способность ледового катка - 30 человек в час. В составе объекта будет новый ледовый каток, тренажёрный зал, комплекс «воркаут» и также набор административных, технических и прочих помещений.

В ходе рабочей поездки журналисты поинтересовались у главы Сургутского района тем, какие планы по дорожному строительству есть в этом году.

"103 млн рублей объем средств по Лямино на строительство дорог в прошлом и этом году. Это 2,5 км дорог конкретно по Лямино, такого объема никогда не было. Большой объем у нас и на этот год - 66 млн рублей. А вообще в двух поселениях :Сытомино, Лямино уже появилось почти 3 км новых дорог, которых здесь никогда не было", - отметил Андрей Трубецкой.

Также глава Сургутского района рассказал, что в 2021 году будет идти реконструкция котельных с переводом на газовое топливо в трех поселениях : Сытомино, Лямино, Высокий мыс.

"По Высокому мысу работы уже ведутся, по Лямино и Сытомино сегодня встретились с руководством фирмы, которая выиграла конкурс, обсудили. Сейчас уже приступают к подготовитель ной работе. До конца апреля уже должны приступить к строительно-монтажным работам", - сказал Андрей Трубецкой.