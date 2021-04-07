9-летний школьник из Среднеуральска получил травму во время урока физкультуры

Следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СКР проводит проверку в школе Среднеуральска из-за травмирования ребенка во время учебного процесса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, 9-летний школьник получил травму на уроке физкультуры.

На данный момент опрашиваются пострадавшие и его родители, а также сотрудники образовательного учреждения. По итогам доследственной проверки Следственным комитетом будет определена степень тяжести вреда, причиненного ребенку, и принято процессуальное решение.