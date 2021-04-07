Приедет ли Путин? Саммит "СпортАккорд-2021" в Екатеринбурге перенесен

Названы новые даты проведения саммита "СпортАккорд-2021" в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Всемирный саммит спорта и бизнеса должен был пройти в уральской столице с 23 по 28 мая. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мероприятия, теперь "СпортАккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Решение о переносе было принято исполнительным комитетом ассоциации SportAccord.

"Мы благодарны нашим партнерам за совместную поддержку. Благополучие наших делегатов - это приоритет, и мы верим, что перенос саммита на более поздний срок даст желающим посетить мероприятие больше времени на планирование", - заявил президент SportAccord и GAIFS Рафаэль Кьюлли.

Как сообщало Накануне.RU, в марте ассоциация SportAccord объявила первую тему предстоящего Всемирного саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге. Ей стала "Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта".

Главным спикером этой секции было предложено выступить свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Ранее он пригласил в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина для участия в саммите.