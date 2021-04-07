Госдума увеличила федеральную часть партийных списков на выборах до 15 человек

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах в парламент. Раньше эта часть включала 10 человек, теперь – максимум 15, хотя в первом чтении ЛДПР (авторы поправки) предлагала расширить список до 20 человек.

Против расширения выступила "Справедливая Россия". Представитель фракции Олег Нилов отметил, что расширение федеральной части приведет к сокращению "народного фильтра" для кандидатов.

Один из авторов законопроекта Алексей Диденко отметил, что небольшие фракции, в которых членов меньше, чем субъектов в РФ, испытывают больше нагрузки: на одного депутата приходится гораздо больше избирателей, чем, например, у депутатов из "Единой России".