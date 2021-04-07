В Тюменскую область прибыло еще 4,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

На территорию Тюменской области поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшее время все 4,5 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак" будут направлены в местные медучреждения.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, всего в Тюменскую область поступило 84 тыс. 767 доз "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), благодаря чему привилось уже 62 тыс. 861 человек. Из них 49 тыс. 564 – прошли полный курс вакцинации в два этапа.

На данный момент в листе ожидания находятся 38 тыс. 190 человек. На вакцинацию записано 8 тыс. 733 тюменца.

Напомним, запись на вакцинацию осуществляется на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.