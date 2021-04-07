"Вода с ароматом фекалий". Жители двух южноуральских поселков пожаловались на загрязнение питьевого источника

Прокуратурой Челябинской области организована проверка о нарушениях природоохранного законодательства агрофирмой "Ариант". Жители Увельского и Еманжелинского района пожаловались на загрязнение питьевого источника отходами животноводства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прошу Вас принять меры в Челябинской области. Увельский район, посёлок Берёзовка. В водное сооружение попали отходы (фекалии) с Агрофирмы "Ариант". Это все вывозится на поля поселка! Весна внесла свою лепту и теперь из кранов жителей вода с "ароматом фекалий". Просим Вас провести проверку и наказать виновных. На время проверки решить проблемы жителей с питьевой водой", - написала в социальной сети Ирина Подживотова.

Официальный представитель администрации Увельского района Елена Семенова сообщила, что в период паводка происходит ухудшение качества питьевой воды – увеличивается содержание соединений железа, что приводит к изменению цвета воды и запаха. В связи с этим главой Каменского поселения было принято решение отключить подачу воды из скважины, промыть и продезинфицировать разводящую систему и резервуары.

"После обработки поселок Березовка будет подключен к резервной скважине. Вышеуказанные работы запланировано завершить к 17-00 ч. 8 апреля 2021 года. На данный момент обеспечен подвоз питьевой воды", - рассказала она.

С такой же проблемой столкнулись жители поселка Красногорский Еманжелинского района.

"Воды нет. Отключили, потому, что из крана текут фекалии с полей от Агрофирмы Ариант. Почему в 21 веке мы пьем воду из речки? Да и уже давно не пьем, а только смываем туалет, а платим как за питьевую! Как семьям с детьми? Главе поселка наплевать! Водоканалу наплевать! Это глобальная проблема! Когда это решится?", - написала жительница поселка Татьяна Бекетова.

В администрации Еманжелинского района рассказали, что водоснабжение поселка осуществляется из двух источников – артезианской скважины и реки Увелка. Из-за ухудшения качества воды в реке Увелка 5 апреля было принято решение о переводе водоснабжения поселка на артезианский источник.

"После забора анализа воды на водозаборных сооружениях на реке Увелька, показания на аммиак составили 3,75 мг/дм, что превысило норму в 1,5 раза. Администрацией Красногорского городского поселения совместно с МП "Горкомхоз" и ООО "Корвет" было принято решение прекратить подачу воды из реки Увелька и перейти на снабжение от артезианских скважин, что и было сделано. Превышение предельно допустимой концентрации по аммиаку произошло из-за попадания жидкого навоза, который вывозится на поля агрофирмой "Ариант" и резкого таяния снега", - сообщила официальный представитель администрации Еманжелинского района Татьяна Семенова.

По факту обращений жителей прокуратурой организована проверка.

"В ходе проверки будет дана оценка изложенным в публикации доводам о загрязнении питьевого источника отходами животноводства, а также законности размещения таких отходов на землях сельскохозяйственного назначения. Ход и результаты проверки поставлены на контроль", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

На место также выехали специалисты регионального минэкологии, чтобы провести рейдовое мероприятие.

"Все результаты будут переданы в Росприроднадзор и Россельхознадзор, которые осуществляют надзор за данными объектами", - отметили в пресс-службе министерства.