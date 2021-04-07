07 Апреля 2021
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Студенческая весна, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске нашли лучших студентов - в городе прошла "Студенческая весна"

В Нижневартовске состоялся фестиваль "Студенческая весна-2021". В нем приняли участие представители восьми средне специальных и высших учреждений столицы Самотлора. Организаторами выступили департаменты общественных коммуникаций администрации города, по социальной политике администрации, Дворец культуры "Октябрь", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Глава города Василий Тихонов встретился со студентами. Разговор шёл о развитии креативных индустрий и социально-экономическом развитии Нижневартовска, а также возможности реализации творческого потенциала молодёжи.

"Стараемся создавать в городе объекты, где любой желающий мог бы реализовать себя, научиться чему-то новому, получить знания. Таким местом становится "Арт-резиденция". Мы готовы поддерживать молодёжные инициативы, налаживать эффективную связь для нашего взаимодействия и сотрудничества в реализации проектов", - сказал Василий Тихонов.

Фестиваль "Студенческая весна" – традиционное мероприятие, состоящее из нескольких направлений, - музыкального, танцевального, театрального, оригинальный жанр, журналистики. В ДК "Октябрь" 2 апреля прошёл гала-концерт фестиваля и церемония награждения победителей.

Студенческая весна, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Приятно отметить, что каждый год появляются новые идеи и талантливые участники. Вы – наше будущее, наша гордость", - сказала депутат гордумы Наталья Зяблицкая.

Гран-при фестиваля вручил глава города. Обладателями стали Нижневартовский государственный университет и Нижневартовский строительный колледж.

"Здорово, что "Студенческая весна" вернулась мощно и ярко. Спасибо организаторам и волонтёрам фестиваля за высокое качество подготовки мероприятия, атмосферу и уют, которые были созданы", - сказал Тихонов.

Окружной этап "Студенческой весны" пройдёт 12-13 апреля в Нижневартовске, 15-16-го – в Сургуте, 18-20-го – в Ханты-Мансийске.

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В Нижневартовске нашли лучших студентов - в городе прошла "Студенческая весна"

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Теги: Студенческая весна-2021, Василий Тихонов, награда



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