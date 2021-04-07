07 Апреля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: Накануне.ru

Ямальцы могут получить компенсацию за переправу на пароме по маршруту "Салехард - Приобье"

В ЯНАО готовятся рассмотреть закон, предусматривающий компенсацию проезда на пароме по маршруту "Приобье - Салехард - Приобье". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициатором идеи выступил лидер окружного отделения "Ассоциации юристов России" Дмитрий Погорелый. По его словам, ямальцы не должны испытывать нехватку в социальной поддержке. Более того, несмотря на открытие круглогодичного автомобильного сообщения в западной части округа, переправа по воде по-прежнему остается весьма востребованной.

На данный момент идет сбор документов для внесения изменений в региональное законодательство. Позже они будут рассмотрены на заседании окружного парламента. Напомним, что ранее льготами могли воспользоваться жители Салехарда, села Аксарка, села Харсаим и деревни Горнокнязевск.

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Ямальцы могут получить компенсацию за переправу на пароме по маршруту "Салехард - Приобье"

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Теги: водная переправа, паром, законопроект, социальная поддержка



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