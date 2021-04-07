Набиуллина призвала как можно быстрее отказаться от заморозки цен

От административных ограничений стоимости товаров необходимо отказаться как можно скорее, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По мнению главы Банка России, это лишает участников рынка стимула развивать производство.

При этом, отметила она, демпфирующий механизм показал себя эффективно на рынке нефтепредуктов. Однако Набиуллина призвала им "не увлекаться", пишет Прайм.

Набиуллина ранее уже выступала против нерыночных мер по сдерживанию роста цен. Она подтвердила, что соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями привели к снижению цен. Как краткосрочная мера эти соглашения сработали, но продлевать их не надо. "Мы не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений на другие товары. Для этого нет оснований. Административные меры могут отразиться на инфляции и сокращении производства", - заявляла глава регулятора.