07 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
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ФНБ на 1 марта составил 13,5 триллиона рублей – Счетная палата

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил на отчете в Госдуме о состоянии Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"На 1 марта ФНБ составляет 13,5 трлн руб. Это 11,7% ВВП. Свободные средства в структуре фонда составляют 7,5% ВВП. Теперь эти средства будут более активно использоваться для инвестиций в экономику. 4,2% - активы. Это ценные бумаги в валютах разных стран, управляет ими ЦБ. В прошлом году 293 млрд руб. из ФНБ было потрачено, большая часть – на покрытие дефицита, 3 млрд руб. – на увеличение пенсий. В прошлом году ФНБ увеличился более чем на 6 трлн руб. Это и за счет переоценки средств при изменении курса рубля, и за счет начисления доходов за 2019 год", - рассказал Кудрин.

Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал расходование средств из ФНБ в этом году на инвестиции. Инвестировать предполагается в выходные инфраструктурные проекты, в которых на один государственный рубль будет привлекаться пять внебюджетных.

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ФНБ на 1 марта составил 13,5 триллиона рублей – Счетная палата

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Теги: фнб, активы, инвестиции



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