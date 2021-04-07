07 Апреля 2021
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Алджамейн Стерлинг (2021) | Фото: скриншот трансляции UFC 259

Уральский боец Петр Ян предложил реванш со Стерлингом по правилам PRIDE

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян предложил правила, по которым может состояться его реванш с американским чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

Напомним, первый поединок бойцы провели в начале марта. Ян нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул чемпиона. После этого в UFC заявили, что спортсмены должны провести реванш.

Сегодня глава организации Дана Уайт в своем Твиттере выложил совместное фото с известным американским боксером Флойдом Мейвезером и президентом японского промоушена RIZIN Набуюки Сакакибарой. Петр Ян отреагировал на публикацию, написав Уайту в соцсети.

"Реванш по правилам PRIDE, Дана Уайт?", - предложил Петр.

PRIDE - легендарная японская организация, которую долгие годы возглавлял Сакакибара. Прекратила свое существование в 2007 году, после чего большинство ее популярных бойцов заключили контракты с UFC.

Правила "Прайда" сильно отличаются от тех, что есть в UFC. В частности, первый раунд всегда длится 10 минут, а остальные - по пять минут. Разрешены удары коленями в любом положении и по любой части тела. Сами бои проходят в ринге, а не в октагоне.

Напомним недавно Петр Ян сообщил, что второй поединок со Стерлингом возможен в ближайшие два-три месяца.

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Уральский боец Петр Ян предложил реванш со Стерлингом по правилам PRIDE

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Теги: Петр Ян, Стерлинг, правила, реванш



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