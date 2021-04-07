07 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Алексей Кудрин (2019) | Фото: duma.gov.ru

"Зарплаты повышают только себе": Счетная палата раскритиковала работу институтов развития

Алексей Кудрин рассказал о работе государственных институтов развития. На отчете в Госдуме глава Счетной палаты России сообщил, что за два-три года аудиторы намерены проверить работу всех четырех десятков институтов (которые вообще-то планируется реформировать и объединить в полтора десятка).

У СП большие вопросы к работе институтов. По словам Кудрина, сотрудники институтов не забывают повышать себе зарплаты, а вот реализовывать проекты не спешат.

"Сейчас уже завершили проверку Корпорации развития Северного Кавказа, по ней прошел ряд совещаний, в том числе у президента. Они [в корпорации] к одной из задач – строительству медицинского центра – вообще не приступали. Завершаем проверку по Корпорации развития Дальнего Востока. Там растут оклады сотрудников, а эффект пока не заметен.

Российский фонд развития информационных технологий должен был реализовать 14 проектов, реализовали только один. Фонд развития моногородов вообще следует сократить по выводам нашей проверки: рабочие места они создавали там, где и так ситуация нормальная, а где она критическая – ничего не происходило.

Проверили Корпорацию "МСП" (поддержки малого и среднего бизнеса): гарантийной поддержкой охвачено менее 1% субъектов МСП за пять лет", - сообщил Кудрин.

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"Зарплаты повышают только себе": Счетная палата раскритиковала работу институтов развития

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Теги: институты развития, счетная палата, зарплаты, алексей кудрин



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