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Общество Тюменская область
баня Ленина 3 (2013) | Фото: Накануне.RU

В "круглой бане" Тюмени появится творческое пространство

В Тюмени по программе "Rurban Creative Lab" создадут творческое пространство в "круглой бане", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ранее 21 регион представил свое видение развития территорий. 10 из них перешли на второй этап программы. К концу нынешнего года регионы-победители создадут и запустят по три креативных кластера. Команда Тюменского региона представила проекты, которые позволят преобразить неиспользуемые здания и площадки Тюмени и Тобольска. Мэр столицы региона Руслан Кухарук в своём выступлении отметил, что "в городе живут творческие и трудолюбивые люди, многие их проекты и инициативы известны в нашей стране и за рубежом".

Основные площадки в Тюмени, где предстоит масштабное обновление, - "круглая баня", пешеходное пространство на Дзержинского и на набережной, бывшие производственные помещения ДСК-500. Преобразят также два объекта культурного наследия в Тобольске.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал отреставрировать "круглую баню" за счёт бюджета и сделать в ней творческое пространство. Вопрос о сохранении памятника решался до этого несколько лет.

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В "круглой бане" Тюмени появится творческое пространство

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Теги: круглая баня, Александр Моор, Руслан Кухарук



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