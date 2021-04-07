COVID-сертификаты разрешили привязывать к загранпаспорту

Замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что сертификат о вакцинации от коронавируса будет привязан к заграничному паспорту.

Сейчас в документе, формируемом на портале госуслуг, содержатся данные российского паспорта.

Качанов пояснил, что сертификат в формате QR-кода сформируется с указанием данных загранпаспорта, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг, сообщает "Интерфакс".

Напомним, европейские страны обсуждают возможность путешествий с ковид-паспортами или сертификатами вакцинации, подтверждающими наличие прививки от COVID-19.

В Кремле ранее заявляли, что идея о введении сертификатов по COVID-19 для путешественников пока вызывает скепсис. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею.